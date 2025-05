Após Dhomini furioso, Rafa Brites revela reação com tretas na TV: 'Choque'

Rafa Brites recebeu o desafio da Record de apresentar a temporada de 2025 do Power Couple, acompanhada do marido, Felipe Andreoli. O reality, que mostra disputa entre casais famosos, é marcado por embates fervorosos — como foi o caso de Dhomini, que precisou ser retirado do confinamento para se acalmar. Em conversa com o Central Splash, ela falou sobre como lida com este tipo de situação.

A apresentadora confessa que tem uma personalidade "apaziguadora", e lidar com brigas dentro do reality é um desafio. Rafa acredita que costuma tentar manter a calma e transmitir isso para quem está envolvido numa treta. Foi isso que ela tentou no caso de Dhomini. Tanto a apresentadora quanto Andreoli inferiram no momento em que ele perdeu o controle.