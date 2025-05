Suposto sexo com Neymar, prostituição, gravidez e prisão: quem é Any Awuada

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi presa temporariamente em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ela é suspeita de integrar um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes comercializados nas redes sociais e ficou famosa após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

Quem é ela?

Verdadeiro nome de Any é Nayara Macedo. Nas redes sociais, no entanto, ela se identifica como Any Awuada e hoje acumula quase 500 mil seguidores no Instagram - cujo perfil está fechado - e 95 mil no TikTok.

Em março, disse ter recebido R$ 20 mil por sexo com Neymar. A assessoria do jogador negou que ele tivesse ido à festa onde teria acontecido a relação sexual.