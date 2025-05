'A Viagem' ganha 6ª reprise: por que não temos mais novelas espíritas?

Avanço da religião evangélica

Segundo Mauro Alencar, consultor e doutor em teledramaturgia pela USP, as tramas espíritas ou com matriz religiosa africana começaram a perder espaço a partir da década de 1990. "É dentro deste contexto que a TV Record, já nas mãos de Edir Macedo, ganha força ao produzir 'O Desafio de Elias', minissérie bíblica de 1997 e, posteriormente, com grande sucesso, 'Rei Davi', em 2012".

Na esteira dessas produções, a Record lançou produções como "Os Dez Mandamentos" e "Reis", entre outras. "Não por acaso as produções bíblicas da Record alcançam grande sucesso no estrangeiro, onde as religiões neopentecostais vêm se expandido velozmente", acrescenta Alencar.

Cena de "Os Dez Mandamentos" (2015) Imagem: Divulgação/ Munir Chatack

O especialista aponta que há quase uma "substituição" da religião nas novelas da Globo. "Foi isso que observamos em novelas como 'Vai na Fé' (o próprio título e a temática básica da novela já nos remetia ao universo evangélico) ou em personagens de recentes produções como 'Volta por Cima' e a atual 'Dona de Mim'".