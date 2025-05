Ator que fez médium em 'A Viagem' era ateu e esnobou novela no fim da vida

Com carreira multifacetada como ator, diretor, escritor, cantor, dublador e político, Cláudio Cavalcanti (1940-2013) é muito lembrado por ter vivido o médico espírita Alberto Rezende em "A Viagem", reexibida hoje no Vale a Pena Ver de Novo. No fim da vida, recusou certos convites para voltar à TV e criou polêmica ao explicar a decisão.

Papéis memoráveis

Cláudio Cavalcanti iniciou a carreira artística aos 16 anos no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). Lá, dividiu o palco com nomes como Fernanda Montenegro e Sérgio Britto. Desde então, nunca mais deixou os palcos e as telas.