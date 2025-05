Netinho inicia nova fase de tratamento contra o câncer: 'Graças a Deus'

Netinho, 58, deu início nesta semana à quarta sessão de quimioterapia em um hospital de Salvador, na Bahia.

O que aconteceu

O cantor contou que esta etapa do tratamento vem correndo bem e que não tem sofrido com os efeitos colaterais. "Meu corpo tem reagido de uma forma espetacular a tudo, graças a Deus", informou, por meio de post no Instagram.

Ele tem buscado se manter em atividade durante o tratamento, através de caminhadas diárias e exercícios de musculação. "Segunda caminhada por dia. Na última volta, diminuo o ritmo da caminhada, para o coração não reduzir de vez no final, assim como fiz e faço a vida inteira nas minhas corridas, caminhadas, pedaladas e natação. E sempre um dos ótimos fisioterapeutas daqui do hospital me acompanha durante toda a atividade física", contou, na legenda de um vídeo em que mostra uma dessas atividades.