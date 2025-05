Nany People expõe namoro com jogadores: '2 do Corinthians e 1 do Palmeiras'

Nany People, 59, revelou que já namorou três jogadores de futebol que passaram por dois dos maiores clubes do país: o Corinthians e o Palmeiras.

O que aconteceu

People não especificou quando ocorreu os relacionamentos. "Namorei três jogadores de futebol: dois do Corinthians e um do Palmeiras. O [jogador] do São Paulo eu virei amiga", declarou em entrevista ao canal do YouTube da revista IstoÉ.

Ela disse que não revela os nomes dos jogadores. Na entrevista, People destacou a ocasião em que participou de um programa da Record e foi questionada sobre quem são os atletas com quem namorou, mas ela preferiu perder R$ 20 mil a revelar a identidade dos três ex-parceiros.