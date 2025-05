Morre Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, aos 81 anos

Não falei que pararia de trabalhar, só que, aos 80, você atinge uma liberdade inimaginável. O que vier pela frente é lucro. As pessoas vivem, quando muito, até os 90, e estou mais próximo da morte. Não me engajaria em um projeto que se arrastasse por seis ou sete anos, porque possivelmente não teria como concluí-lo. Sebastião Salgado, em entrevista ao The Guardian

O caminho de Sebastião Salgado

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado na abertura da exposição "The World Through His Eyes", na Tailândia Imagem: Reuters

Mineiro, era o sexto de dez filhos — e o único homem entre nove irmãs. Formado em Economia em Vitória, no Espírito Santo, e pós-graduado na USP, trabalhou no Ministério da Economia em 1968.

Durante a ditadura militar, foi obrigado a exilar-se, indo morar em Paris (1969). Na capital francesa, ele fez doutorado em Economia, em 1971. No mesmo ano, começou a trabalhar na Organização Internacional do Café, como consultor no controle de plantações na África.

O fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil

Foi estudando os cafezais africanos que descobriu as possibilidades da fotografia: melhor meio de retratar a realidade econômica do que textos e estatísticas. Retornando a Paris, em 1973, iniciou a vida como fotojornalista.