Maria de Fátima mãe? Veja presente inusitado de Topete Roitman no Domingão

Maria de Fátima vai ser mãe em "Vale Tudo"? Bella Campos vai ganhar um bebê reborn no Domingo com Huck.

Como vai ser

Na primeira parte do programa, exibido antes do jogo, a atriz vai ser uma das passageiras de Luciano Huck no quadro Vou de Táxi. Enquanto circulava pelas ruas de Copacabana, o apresentador gravou com a atriz da jovem ambiciosa da novela das 9.

Durante o papo, a atriz foi surpreendida por ninguém menos que Topete Roitman, paródia realizada por Ed Gama, que lhe entregou um bebê reborn para treinar sua maternidade. Confira fotos da gravação: