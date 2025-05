Oito pessoas são condenadas por roubo de R$ 56 milhões a Kim Kardashian

Em comunicado, Kim Kardashian falou sobre a condenação. "Sou profundamente grata às autoridades francesas por buscarem justiça neste caso. O crime foi a experiência mais aterrorizante da minha vida, deixando um impacto duradouro em mim e na minha família. Embora eu nunca me esqueça do que aconteceu, acredito no poder do crescimento e da responsabilização e rezo pela cura de todos. Continuo comprometida em defender a justiça e promover um sistema jurídico justo."

A maioria dos réus tem entre 60 e 70 anos, chegando ao tribunal usando sapatos ortopédicos e empunhando bengalas. Alguns têm doenças que incluem câncer e mal de Parkinson.

O crime aconteceu em 2016, em Paris. Na época, a influenciadora ficou sob a mira de armas de fogo e pediu para não ser morta. Os suspeitos, usando máscaras de esqui e roupas com marcas da polícia, amarraram Kardashian no quarto da suíte de luxo onde estava hospedada, antes de fugirem com um anel de noivado de US$ 4 milhões dado a ela por seu então marido, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye), e outras joias, de acordo com os investigadores.