Jamie Foxx desmente teoria da conspiração de que Diddy tentou matá-lo

Jamie Foxx, 57, manifestou-se oficialmente sobre os rumores de que Sean 'Diddy' Combs, 55, teria sido o responsável pela internação que quase o levou à morte em 2023.

O que aconteceu

O ator tomou conhecimento dos rumores ao usar o celular pela primeira vez durante o tempo em que esteve hospitalizado. "Eu não sabia o que o mundo exterior estava dizendo e não conseguia aceitar o fato de que tive um derrame", contou ele, durante uma mesa redonda promovida pelo portal The Hollywood Reporter.

Foxx deixou claro que Diddy, em momento algum, atentou contra sua vida. "Não, Puffy não tentou me matar. Estou em perfeita forma", afirmou, citando a outra alcunha artística (Puffy Diddy) do intérprete de "I'll Be Missiny You".