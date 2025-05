O que Gretchen e Esdras falaram em depoimento ao desistir do Power Couple?

Na 4ª DR, Francine e Júnior foram eliminados.Carol e Radamés e Silvia e André, casais de quem Gretchen não era aliada, retornaram para o jogo.

Ela explicou que a decisão não é novidade e que já havia sido debatida por eles. "Não é de agora. Estávamos pensando em desistir desde o embate com a Talira. Em primeiro lugar, está a saúde mental do meu marido e a minha."

Esdras também comentou a desistência. "Foi muito bom, foi perfeito, mas infelizmente não combina com a gente. A gente chegou no nosso limite, no limite do limite."