Gretchen e Esdras planejam desistir do Power Couple 7: 'Sem alarde'

Mais uma vez, Gretchen e Esdras planejaram desistir do Power Couple 7 (Record).

O que aconteceu

Logo após o resultado da 4ª DR, que eliminou Francine e Júnior, a rainha do rebolado conversou com o marido. "Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar."