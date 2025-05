Gretchen diz que multa por desistir do Power Couple será mais de R$ 180 mil

A cantora Gretchen revelou o valor da multa que terá de pagar por desistir de participar do reality show Power Couple 7, em entrevista a Chico Barney no Central Splash Especial de hoje.

Foi avisado, na hora que nós fomos ali para aquele depoimento final, foi avisado que nós teríamos essa indenização, que nós teríamos uma indenização, que nós teríamos que pagar a multa e foi uma escolha nossa.