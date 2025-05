'Garota do Momento': Maristela leva tapa na cara da pessoa mais inesperada

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela (Lillia Cabral) leva um tapa na cara de Clarice (Carol Castro).

O que vai acontecer

Após Bia (Maisa) sobreviver à cirurgia no coração, Clarice e Maristela começam a discutir no hospital. "É melhor chamar um guindaste se pretende me arrancar de perto da minha filha. Porque é isso que a Bia se tornou depois de todos esse anos. Minha filha!", diz a mãe da jovem.