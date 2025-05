Garota do Momento hoje (23): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (23) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Bia passa mal. Ernesto anuncia à família Alencar que o estado de Bia é grave, e ela precisará de cirurgia. Maristela, Juliano e Clarice se desesperam. Alfonso e Teresa declaram sua paixão. Jacira pede que Eugênia fique alerta a Talía. Zélia confessa a Orlando que não é irmã de Clarice. Bia diz a Beto que tem medo de não resistir. Arlete repreende as atitudes de Zélia para se vingar dos Alencar. Teresa assume seu namoro com Alfonso. Talía assedia Sérgio. Topete decide começar a trabalhar. Clarice e Juliano sofrem com o início da operação de Bia.