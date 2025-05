'Game of Thrones': Derivados da série enfrentam cancelamentos e adiamentos

A produção começou a ser desenvolvida em 2019, e só foi lançada em 2022. A série se tornou um sucesso estrondoso, o que garantiu mais duas temporadas confirmadas e uma quarta em negociação.

Matt Smith e Emma D'Arcy no último episódio da segunda temporada de 'A Casa do Dragão' Imagem: Divulgação

Os futuros derivados

"O Cavaleiro dos Sete Reinos" será o próximo derivado de "Game Of Thrones", que apesar de ter sido adiado, estreará em 2026. Ele é a adaptação dos contos de "Dunk & Egg", também escritos por Martin, e acompanha uma dupla inusitada se aventurando por Westeros, local onde toda a franquia é ambientada.

Outro projeto que deverá ser lançado é uma série que irá abordar a história de Aegon, o Conquistador. Ela foi oficializada somente em 2024, mas ainda não há previsão de estreia.

Cancelados (pelo menos por enquanto)

Vários derivados de "Game of Thrones" já foram anunciados e adiados pouco tempo depois, como é o caso de "Snow". A série seria focada no personagem clássico do livro, o famoso Jon Snow, e contaria com o retorno de Kit Harrington ao papel, mas acabou engavetado.