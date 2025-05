Essa foto de Sebastião Salgado ajudou a definir a era moderna; veja

O fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, que morreu na França aos 81 anos, integra a lista do The New York Times de 25 imagens que definiram a modernidade desde 1955.

A foto Serra Pelada, tirada durante expedição do fotógrafo por garimpos do estado do Pará em 1986, aparece junto a imagens como a do monge Thich Quang Ð'c, que ateou fogo em si mesmo em um protesto, de Malcolm Browne, e a icônica imagem de Che Guevara de Alberto Korda, que viria a estampar camisetas ao redor do mundo.

"Um dos aspectos mais marcantes das fotografias de Sebastião Salgado de uma mina de ouro a céu aberto no Brasil é a escala", lê-se na publicação do NYT de 2024.