Felipe Simas prega em igreja evangélica na Barra da Tijuca; veja vídeo

Felipe é convertido desde 2015 e já falou outras vezes publicamente sobre sua fé. "Meu papel na arte, hoje em dia - e se não fosse na arte, seria na padaria - seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa", declarou o ator, em entrevista ao Hub Podcast, em dezembro de 2024.

Atualmente, ele é destaque no elenco da novela "Dona de Mim" (Globo). Seu personagem é Danilo, amigo de infância de Marlon (Humberto Morais), um dos protagonistas da história.