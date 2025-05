Comediante e cantor de rock: quem é o ex-Globo que perdeu 20% do pulmão

O apresentador Jonas Almeida, 45, foi diagnosticado com câncer de pulmão. O anúncio foi feito através da divulgação de um vídeo do ex-comandante do Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Quem é Jonas Almeida

Jonas Almeida trabalhou na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, por 13 anos. Ele iniciou como editor e depois assumiu o posto de apresentador do Vanguarda Mix.

No programa, Jonas apresentava reportagens de rua, apostando no humor e na interatividade. Na emissora, Jonas também ajudou a aumentar a interatividade com o público, por meio do X (antigo Twitter).