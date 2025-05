Emoção em Cannes: porque documentário de Cacá Diegues fez todos chorarem

"Sirat", de Oliver Laxe, é outro longa que tem sido muito bem cotado, indica Flavia. O filme acompanha a busca de um pai por sua filha desaparecida em festivais pelos desertos de Marrocos. "É uma grande alegoria do fim do mundo", explica a jornalista. "Não é meu favorito, mas gostei".

Esta é uma tríade de filmes muito bem cotados, que acho que sem prêmios não saem.

Flavia Guerra

Um quarto filme que se destaca é "Alpha", de Julia Ducounau. O drama francês acompanha uma menina de 13 anos e sua mãe solo, fazendo uma alegoria à epidemia do HIV e aos problemas da adolescência.

