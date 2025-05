Quem são os herdeiros de Sebastião Salgado? Filho foi indicado a Oscar

Salgado confessou que levou dois anos para aceitar plenamente o diagnóstico do filho. "A partir daí, minha vida ganhou outro sentido. Passei a conviver com um filho que eu amava profundamente e deixei de buscar nas outras crianças uma referência a ele. Comecei a perceber que ele tinha capacidades incríveis, que os outros — ditos normais — não tinham. Ele tinha a normalidade dele", afirmou. Sua esposa, Lélia, enfrentou o momento de forma diferente, sem as mesmas dificuldades de aceitação.