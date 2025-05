Documentário indicado ao Oscar aproximou Sebastião Salgado e o filho

Para o pai, o filme foi resultado de parcerias anteriores entre os dois. Juliano, aos 15 anos, fez uma viagem com Sebastião para registrar a construção do canal do Rajastão, na Índia.

Eles também estiveram juntos em Ruanda, em 1991, para registrar os trabalhadores das plantações de chá —foi a primeira vez que Juliano retratou o pai. "A gente já tinha trabalhado juntos, mas esta foi a primeira vez que ele me retratou, o que é muito diferente", disse Sebastião na mesma entrevista.

A ideia do filme, no entanto, nasceu de um empreitada dos dois ocorrida em 2002. "O Tião (como Juliano chama o pai) insistiu muito para eu acompanhá-lo no Zo'e (uma das tribos mais isoladas da Amazônia, no Pará, retratada para o livro 'Gênesis'). Eu tinha medo, pois íamos estar entre quatro paredes com um povo que foi encontrado somente há 15 anos. Mas eles têm tanta doçura. A gente se encontrou lá. Quando voltamos para Paris, onde morávamos, mostrei o material para ele", recorda o diretor sobre o nascimento da ideia do longa.

O fotógrafo tem dois filhos ao todo: Juliano e Rodrigo. O primeiro é cineasta e o segundo, dedicado às artes plásticas.