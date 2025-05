Lembra dele no BBB? Quem é Dhomini, que está causando no Power Couple

Durante o BBB 13, Dhomini foi muito criticado ao confessar que já maltratou um cachorro. Ele contou a um colega de confinamento que arrancou os dentes do animal com um machado após ser mordido. Dhomini também deu o que falar ao afirmar que transava com a esposa em frente ao berço dos filhos. A declaração aconteceu durante o período de confinamento e foi reafirmada após a eliminação.

O ex-BBB quebrou os pisos de uma loja de porcelanatos em Goiânia após comprar os materiais na promoção e receber as compras trocadas em casa. "Perdi a cabeça e quebrei tudo já que não iria mais usar aqueles pisos", explicou ao UOL na ocasião.

Em junho de 2023, Dhomini se envolveu em uma intensa briga. Na ocasião, ele foi até um bar em Goiânia para retirar móveis e equipamentos do local, alegando que estaria retomando o dinheiro investido no negócio. No local, ele discutiu com o dono do bar, Ailton Gomes Maranhão, em quem desferiu socos a ponto de deixar Maranhão desacordado. O advogado da vítima, que estava no local, afirmou que também foi agredido depois que Dhomini notou que ele estava gravando a situação.

Em novembro do mesmo ano, Dhomini foi condenado a pagar 40 horas de serviço comunitário devido ao episódio. Ele havia sido acusado de lesão corporal e furto.

Em 2024, Dhomini ganhou um cargo na Assembleia Legislativa de Goiás. Ele foi contratado como assessor comissionado e tem funções no cerimonial e na televisão da Alego, com um salário de quase R$ 7 mil, conforme o Portal da Transparência. Atualmente, Dhomini apresenta o programa "Essência da Música". No canal da TV Assembleia Legislativa no YouTube, o último programa foi publicado na última sexta-feira.

Dhomini entrou no Power Couple com a esposa, Adriana Leizer. O casal está junto há cerca de 20 anos e tem cinco filhos.