Débora Bloch sobre protagonista em 'Vale Tudo': 'Se viraliza, é sucesso'

Diretora analisou a simpatia do público à vila. "As pessoas saíram do armário, é assustador. É curioso que estejam dizendo em tom de brincadeira 'estou concordando com a Odete, será que sou uma pessoa horrorosa?'. Odete não frequenta a rua, não tem empatia nenhuma, é dona de um pensamento que está vivo, cada vez mais. Não à toa, Trump está eleito, Elon Musk está no governo", declarou.

Débora Bloch ainda disse não ver as críticas sobre o remake. "Não acompanho, mas vejo que estão falando da novela. Se as frases de Odete estão repercutindo, é sucesso. Se tudo que sai viraliza, é sinal de sucesso. A forma com se assiste à novela hoje é outra. Não é mais sentada no sofá, ao vivo. É na hora que se quer, no Globoplay, TikTok, Instagram. A medição de audiência ainda não computa isso."