Debora Bloch comenta rumores de briga nos bastidores de 'Vale Tudo'

Debora Bloch, 61, negou os rumores de brigas nos bastidores de "Vale Tudo" e garantiu que o ambiente de gravações na Globo é harmonioso.

O que aconteceu

Bloch, que interpreta a vilã Odete Roitman, disse que iniciou as gravações depois de seus colegas. Entretanto, durante participação no videocast Conversa vai, Conversa vem, do jornal O Globo, a atriz negou ter presenciado qualquer clima de intrigas nos bastidores do remake escrito por Manuela Dias.