Cissa Guimarães abre jogo sobre namoro: 'Faço isso pelos meus filhos'

Apresentadora comentou sobre a morte do filho Rafael, de apenas 18 anos. "[...] Ganhei 18 anos do maior amor da minha vida, com os outros filhos, meus netos (...). Mergulharia de cabeça tudo de novo só para ter o Rafa os 18 anos da minha vida. Se não tivesse tido, não sentiria esse amor que tenho até hoje. Eu vou ao túnel e coloco flores há 15 anos. O Rafa ocupa um lugar que cuido muito, um coração amputado, uma dor eterna."

Cissa Guimarães também celebrou o comando do Sem Censura, na TV Brasil. "Fico de costas para as câmeras e de frente para os convidados. Fica um papo que as pessoas gostam e ficam inseridas em todo o contexto, animado. É um exercício incrível de escuta. Chegou no momento certo na minha vida. Eu digo que estou na minha quase adolescência da minha velhice."