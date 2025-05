Cinco dramas com Kang Haneul, protagonista de 'Gostinho de Amor'

Protagonista de "Gostinho de Amor", comédia romântica sul-coreana no Top 2 das séries mais vistas no Brasil, Kang Haneul é um dos atores mais versáteis do país. Nascido em uma família artística, com os dois pais atores de teatro, Haneul também se formou em teatro e cinema.

O ator começou sua carreira fazendo musical no teatro em 2006 aos dezesseis anos, no ano seguinte ele já debutou na TV no drama da KBS "My Mom! Super Mom!". Desde então ele nunca mais parou e se reveza entre televisão, teatro e cinema. Um dos destaques da carreira de Haneul no teatro musical foi seu papel no famoso "Spring Awakening" em 2010.

Foi em 2010 que Haneul mudou de nome artístico e trocou o seu Kim Haneul por Kang Haneul, para que não houvesse confusão com uma atriz com o mesmo nome. Em seguida ele fez uma série de dramas de sucesso, incluindo "The Heirs" (2013) e "Angel Eyes" (2014).