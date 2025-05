Celeste descobre segredo que pode destruir seu casamento com Edu

No capítulo de sábado (24), da novela "Garota do Momento" (Globo), todos se preocupam com Bia. Talía diz a Jacira que voltará para o México.

Topete enfrenta Orlando e rejeita o flerte de uma menina. Maristela se irrita com o sucesso de Basílio. Juliano tenta mais uma vez se reaproximar de Clarice.

Celeste descobre que Edu tem dois empregos. Basílio entrega o dossiê contra os Alencar para Zélia. Eugênia e Jacira salvam Teresa da armadilha de Talía.