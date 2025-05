Campeã do BBB faz harmonização no bumbum e mostra resultado: 'Durinho'

Munik Nunes, 28, realizou uma harmonização no bumbum para deixá-lo "durinho" após a maternidade.

O que aconteceu

Nunes disse que realizou o "procedimento do sonho" para deixar o bumbum "bonito e durinho". "Eu vim fazer um procedimento dos sonhos, maravilhoso — aquela harmonização glútea", explicou a campeã do BBB 16 (Globo).

A influenciadora explicou que se submeteu ao procedimento após sofrer com "perda de volume" nas nádegas durante a gestação. "Meu bumbum era gordura, e quando emagreci, ele foi embora. Fiquei com aquelas celulites indesejadas que não consigo perder de jeito nenhum com treino".