Britney Spears recebe advertência após acender cigarro em voo

Britney Spears, 43, foi advertida após acender um cigarro durante um voo para Los Angeles. A cantora também estava bebendo.

O que aconteceu

De acordo com a People, a advertência aconteceu durante as últimas férias da cantora. Ela viajava de Cabo San Lucas para Los Angeles com seus seguranças e estava bebendo álcool e acendeu um cigarro durante o voo.

Os comissários de bordo do avião, fretado, pediram que a cantora apagasse o cigarro e foram atendidos. Ainda assim, autoridades foram contatadas durante o voo.