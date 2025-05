Gravidez inesperada emociona e movimenta o final de 'Garota do Momento'

Outras novidades sobre a reta final da novela "Garota do Momento" (Globo) foram divulgadas. Uma delas se refere à gravidez de uma personagem inesperada, conforme noticiado pelo jornal O Globo.

O que vai acontecer

Anita (Maria Flor) descobrirá estar grávida de Alfredo (Eduardo Sterblitch). A gravidez da personagem vai mexer com os rumos da trama e emocionar a família da cozinheira, que passou parte da novela convivendo com os abusos do ex-marido, Nelson (Felipe Abib).