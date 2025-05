Barry Keoghan admite vício em drogas: 'Não estou mais em negação'

Meu pai faleceu em consequência de algo parecido, e eu perdi minha mãe para isso. Perdi dois tios e um primo para as drogas. Isso deveria bastar para dizer: 'Ok, se eu me meter aqui, tô ferrado'. Mas a curiosidade é algo poderoso . Barry Keoghan

Barry comentou ainda a pressão desde que ficou famoso. "Tenho cicatrizes aqui para literalmente provar isso. Elas são resultado do uso. Estou em paz agora e responsável por tudo o que faço. Estou aceitando. Estou presente. Estou contente. Sou pai. Estou conseguindo ver aquela névoa que antes estava lá - está um pouco mais nítida agora e colorida."