Ator de Harry Potter passa por cirurgia de emergência: 'Não podia respirar'

Stanislav Ianevski, 40, passou por uma cirurgia de emergência na última semana, após manifestar problemas respiratórios.

O que aconteceu

O ator búlgaro só trouxe o fato a público na manhã de hoje. "Logo após meu aniversário, fui hospitalizado por não conseguir respirar. Como sempre, e aqueles que me conhecem mais de perto sabem disso, passei por tudo isso em silêncio, porque não queria assustar ou preocupar ninguém. Sempre fui assim. Enfrento minhas lutas em silêncio", afirmou ele, por meio de post no Instagram.

Por conta do pós-operatório, Stanislav ainda não consegue falar normalmente, mas afirma estar se recuperando bem. "Tive uma consulta com meu médico hoje e ele disse que estou me recuperando muito bem, ficou até surpreso com meu progresso. Em breve poderei respirar livremente, sentir todos os aromas da vida — algo que tinha perdido nos últimos meses. Poderei dormir sem dificuldades, me recuperar de verdade com um sono tranquilo, e logo estarei de volta com toda minha energia."