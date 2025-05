Astrid Fontenelle diz que ser demitida da Globo aos 64 anos foi 'difícil'

A apresentadora disse que precisou se readequar após perder a estabilidade do emprego CLT no Grupo Globo. "Eu tinha um programa semanal que me dava estabilidade financeira, CLT, estava ali, certa de muitas coisas, com muitos planos. Me tiraram isso e fui trabalhar na incerteza".

Ela admitiu que no começo sentiu medo, mas depois se reinventou. "Eu tive esse medo de sair do mercado e acabou para mim. Como vou arrumar emprego aos 64 anos? Pense em qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer âmbito do mercado, é difícil pelo etarismo".

Astrid Fontenelle era âncora do Saia Justa. Após deixar o comando da atração, ela apresentou um outro programa de entrevistas no GNT, que virou quadro do Fantástico, na Globo. Atualmente, ela planeja o lançamento de um projeto ao lado de Zeca Camargo.