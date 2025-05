Andreoli negou convite da CazéTV para apresentar o 'Power Couple' na Record

Felipe Andreoli estreou no comando do Power Couple neste ano ao lado de sua esposa, Rafa Brites. Durante uma entrevista para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, ele confessou que negou um projeto com a CazéTV para trabalhar na Record.

Conhecido por ser apresentador de programas de esporte, Andreoli disse que é muito fã da estrutura criada por Casimiro Miguel, apresentando eventos esportivos no YouTube. "É uma troca com um público mais jovem".