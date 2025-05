Tom Cruise hesita em falar de filha; jovem perdeu pensão de R$ 2,2 milhões

Suri Noelle, filha do ator com Katie Holmes, perdeu sua pensão no ano passado, ao completar 18 anos. De acordo com o Daily Mail, ela recebia uma pensão anual de US$ 400 mil (mais de R$ 2,2 milhões na cotação atual). Agora, ele arca apenas com as mensalidades de sua faculdade.

O relacionamento de Suri Noelle e Tom Cruise é distante. A revista In Touch divulgou que os dois ficaram sem se ver por dois anos e meio, mesmo ele tendo "ampla visitação a ela" após o divórcio de Katie Holmes. A jovem até mudou seu nome, acrescentando o nome do meio de sua mãe e retirando o sobrenome do pai.

Em contrapartida, a imprensa internacional aponta que Tom Cruise é mais próximo de seus filhos adotivos. Ele adotou Connor Cruise e Isabella Jane Cruise quando era casado com Nicole Kidman.