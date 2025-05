Power Couple 7: Fran e Júnior são o terceiro casal eliminado, com 25,09%

Felipe Andreoli e Rafa Brites comentaram. "Ser parceiro significa ser parte, um pedaço, estar junto do outro. Respeitar. É um equilíbrio muito sutil. Só convivendo a gente consegue construir essa parceria."

Inicialmente, Rafa Brites e Felipe Andreoli salvaram Carol e Radamés. Na sequência, salvaram Silvia e André.

Francine falou sobre a experiência do casal no reality. "A gente não se arrepende de nada. Ficamos do lado que achávamos que era o certo e não vamos nos arrepender disso."

Ainda no palco, eles receberam a Herança da DR e precisaram escolher um casal para "roubar" R$ 5 mil de outro na segunda aposta do próximo ciclo. Eles escolheram Ana Paula e Antony.

Fim de jogo para os Bilus! Francine e Júnior são o terceiro casal eliminado do programa, com 25,09% dos votos