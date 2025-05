Stanley Tucci faz uma jornada ao mundo da macarronada

The Kid, papel de Prince, é um talentoso músico em ascensão na cena de Minneapolis. Um tanto megalomaníaco, um tanto inseguro, ele lida com problemas pessoais, entre eles a relação com um pai abusivo, e começa um namoro complicado com a aspirante a cantora Apollonia. The Kid tenta manter unida sua banda, The Revolution, numa disputa pessoal por popularidade com o grupo rival Morris Day & The Time.

O filme é divertido quando mostra o cotidiano do personagem e simplesmente irresistível quando Prince sobe ao palco.

'Purple Rain', 1984

Direção Albert Magnoli

Elenco Prince, Apollonia Kotero, Morris Day

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, Amazon Video (Trailer)