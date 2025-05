Sophia Abrahão revela 'fora' que levou de José Wilker: 'Fiquei desnorteada'

Sophia Abrahão, 34, revelou um "fora" que levou de José Wilker dentro do Projac, onde ficam os estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Abrahão disse que na época estava em "Malhação", tentou se aproximar de Wilker e usou o fato de estudar teatro na mesma escola em que a filha do ator, Isabel, como pretexto. "Eu tenho uma história muito bom com o José Wilker. Eu estava em 'Malhação' e fazia Cal com a filha dele, e aí eu entrei na praça de alimentação do Projac, ele um ídolo, e eu tinha um assuntinho com ele, que era a filha", iniciou a atriz no podcast Avisa, que ela mesma apresenta.

Ela explicou que se aproximou de Wilker e o cutucou, mas ele ficou sem compreender e a ignorou. "Aí eu cutuquei ele, ele comendo sozinho, falei: 'oi, Zé Wilker, tudo bom? Faço Cal com a sua filha'. Aí ele [fez cara de quem não entendeu nada] e falou 'quê?'. Eu 'não, não, só queria te dar um oi'".