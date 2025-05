Solange Gomes ironiza 'volume' de Nattanzinho: 'Ausência de pau'

Solange Gomes usou suas redes sociais para ironizar uma foto do cantor Nattanzinho, que repercutiu hoje.

O que aconteceu

A ex-Banheira do Gugu não concordou com uma publicação que sugeria volume na região íntima do cantor. Solange compartilhou a postagem, mas deixou clara sua opinião. "Que volume? Passar pano pra ausência de pau, aí já está demais", escreveu.

Em resposta a um seguidor, a famosa voltou a criticar a repercussão da imagem. "Estamos numa época que não pode falar mais nada, mas daí colocar volume onde não tem, aí já é demais pra mim", disse.