'Sítio do Picapau Amarelo': por onde anda o elenco original?

Rosana, 60, segue sendo atriz e atua como instrutora de dramaturgia há mais de 20 anos, sendo especialista em atores mirins.

Rosana Garcia Imagem: Reprodução/ Instagram

Tonico Pereira (Zé Carneiro)

Tonico Pereira Imagem: Reprodução

Tonico Pereira, 76, continua trabalhando como ator, com participações em importantes obras. Ele ficou muito famoso ao viver o Mendonça, do seriado "A Grande Família", e o Ascânio, da novela "A Regra do Jogo".

Ele também esteve em novelas como "Corpo e Alma" (1992), "O Amor Está no Ar" (1997), "Por Amor" (1997), "Andando Nas Nuvens" (1999), "Porto dos Milagre", "Desejos de Mulher", entre outras.