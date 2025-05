Saryne: Record precisa fazer algo após atitude lamentável de Dhomini

Dhomini causou uma grande confusão no Power Couple depois de ter explodido com Carol durante a edição ao vivo do programa, que foi ao ar na noite de quarta-feira (21). A reação gerou um debate entre o público, e alguns internautas pedem a expulsão dele do reality. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (22).

Os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites tiveram que intervir, chamando o intervalo do programa. Dhomini foi retirado da casa pela produção, e retornou algumas horas depois, mais calmo.

Chico Barney acredita que Dhomini está se segurando durante o Power Couple, para não demonstrar tanto sua personalidade. "Ele é um cara nervoso, um cara estourado, uma panela de pressão. E ontem estourou", opinou.