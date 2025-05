Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 23 a 31/5

Celina pede que Afonso e Heleninha aceitem Odete como ela é. Odete abraça Afonso. Solange convida Raquel para participar de uma campanha de empreendedorismo. Marco Aurélio demonstra preocupação com a integridade de Cecília. Renato se nega a atender a um pedido de Odete. Laís e Cecília buscam Sarita. Raquel tranquiliza Maria de Fátima, dizendo que não contará a Solange que é sua mãe. Odete conta a Maria de Fátima que conseguiu um trabalho para afastar Solange do Brasil por quatro meses. Solange conta a Afonso sobre o novo trabalho.

Sábado, 24 de maio

Afonso se entristece, mas celebra a oportunidade de Solange. Heleninha comenta com Eugênio sobre seu medo de falar em público. Renato pergunta a Odete se foi ela quem arrumou o trabalho para Solange. André avisa à família que viajará com Tiago e o pessoal da hípica. Heleninha e Ivan se encontram. Solange parte para a Espanha. Maria de Fátima arma para se aproximar de Afonso. Vasco perde o dinheiro da pensão do filho no jogo. Sardinha nota que Raquel tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima.

Segunda-feira, 26 de maio

Raquel confirma para Sardinha que é mãe de Maria de Fátima. Ivan e Heleninha ficam juntos. Vasco e Lucimar observam Ivan com Heleninha. A vizinhança acompanha a gravação do vídeo de Raquel. Solange sente ciúmes ao saber por Afonso que Maria de Fátima se ofereceu para ajudá-lo. Solange descobre que Maria de Fátima mentiu sobre sua mãe. Odete orienta Maria de Fátima a demonstrar fragilidade para Afonso. Afonso fica sensibilizado com a suposta história de Maria de Fátima. Heleninha flagra Aldeíde e Consuelo conversando sobre sua relação com Ivan. Heleninha procura Raquel.

Terça-feira, 27 de maio