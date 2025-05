Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 23 a 31/5

Bia passa mal. Ernesto anuncia à família Alencar que o estado de Bia é grave, e ela precisará de cirurgia. Maristela, Juliano e Clarice se desesperam. Alfonso e Teresa declaram sua paixão. Jacira pede que Eugênia fique alerta a Talía. Zélia confessa a Orlando que não é irmã de Clarice. Bia diz a Beto que tem medo de não resistir. Arlete repreende as atitudes de Zélia para se vingar dos Alencar. Teresa assume seu namoro com Alfonso. Talía assedia Sérgio. Topete decide começar a trabalhar. Clarice e Juliano sofrem com o início da operação de Bia.

Sábado, 24 de maio

Todos se preocupam com Bia. Talía diz a Jacira que voltará para o México. Topete enfrenta Orlando e rejeita o flerte de uma menina. Maristela se irrita com o sucesso de Basílio. Juliano tenta mais uma vez se reaproximar de Clarice. Celeste descobre que Edu tem dois empregos. Basílio entrega o dossiê contra os Alencar para Zélia. Eugênia e Jacira salvam Teresa da armadilha de Talía. Raimundo oferece um apartamento a Edu e Celeste. Todos sofrem com a falta de notícias de Bia. Talía é presa. Laurentino chega para anunciar o fim da cirurgia de Bia.

Segunda-feira, 26 de maio

Laurentino anuncia que a cirurgia de Bia foi um sucesso. Basílio ameaça Maristela. Iolanda expulsa Topete da pensão. Vera e Lígia ajudam Celeste e Edu a arrumar a nova casa. O delegado alerta Clarice e Amália sobre as denúncias de Juliano. Teresa, Eugênia e Jacira confortam Alfonso. Basílio autoriza Zélia a liberar para a imprensa uma nova parte do dossiê contra os Alencar. Anita questiona quando Nelson deixará sua casa. Sebastião tem um acidente. Onofre faz uma proposta de trabalho a Basílio. Maristela ofende Beatriz.

Terça-feira, 27 de maio