Noiva de Latino defende cantor após polêmicas: 'O bem sempre vencerá'

Raffa Rarbbie, noiva do cantor Latino, usou as redes sociais para apoiar o cantor após polêmica com o filho.

O que aconteceu

Raffa destacou a admiração que sente por ele e reforçou a força da relação dos dois, que já dura quase seis anos. "Você é um ser humano incrível, meu amor", e continuou: "Como eu sou grata por ter um ser tão especial e iluminado ao meu lado! Nada e ninguém conseguirá 'desdizer' o que eu afirmo com propriedade, vivendo todos os dias com você há quase 6 ANOS!"

Ela também comentou sobre o caráter do cantor. "Você é luz para todos que estão à sua volta! Saiba que eu te amo incondicionalmente e conheço o seu caráter, a sua índole, a sua verdade!"