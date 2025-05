Chico sobre bebês reborn: 'Políticos se aproveitam de algo que não é sério'

O único caso real aconteceu em Guanambi, no sul da Bahia, e a pessoa nem chegou a entrar no local. Segundo a prefeitura, uma jovem com transtorno psiquiátrico tentou atendimento no último domingo para uma boneca na UPA da cidade, mas foi reconhecida e confrontada na entrada do local, e orientada a voltar para casa.

As propostas que proíbem o atendimento a bebês ultrarrealistas estão tramitando na Câmara dos Deputados; nas Assembleias Legislativas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Espírito Santo e Alagoas, entre outros lugares. Alguns desses projetos fixam multas de até R$ 50 mil para quem levar bonecos a unidades de saúde para atendimento.

Hoje em dia, existe uma leitura muito diagonal da realidade —quando passa um vídeo sem contexto e o negócio vira assunto. As pessoas estão em pânico moral e os políticos, infelizmente, estão tentando se aproveitar disso no mercado da atenção e aí acabam misturando as coisas e virando um assunto sério quando, na verdade, não é.

Toda essa discussão psicológica, psiquiátrica e política... eu acho que é um gasto de energia muito grande para um hobby que a grande maioria dessas mulheres. Elas produzem e vendem. Tem todo um mercado reborn, que existe, mas não tem ninguém achando que é um bebê de verdade. Não tem ninguém batendo lá na porta do hospital. Chico Barney, colunista do UOL

Ao Canal UOL, o colunista Josias de Souza disse que o Congresso poderia se debruçar com assuntos reais, e não ficção.