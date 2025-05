Personagem de outra novela será novo amor de Nelson em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo), a atriz Carol Romano retorna à cena como Mariana, de "Além da Ilusão", novela de 2022. Splash traz as primeiras fotos do retorno da personagem com exclusividade.

O que vai acontecer

Mariana está de volta em "Garota do Momento". A personagem já foi vista em "Além da Ilusão", trama que também era escrita pela autora Alessandra Poggi.