Pela 1ª vez, Marina Ruy Barbosa abandona ruivo e surge loira: 'Nova era'

Marina Ruy Barbosa, 29, mostrou aos seguidores que passou por uma grande transformação em seu visual.

O que aconteceu

Diretamente de Cannes, onde acompanha o festival de cinema, a atriz mudou radicalmente seu visual pela primeira vez. A transformação ocorreu por meio de uma publicidade para TRUSS, marca profissional de produtos para cabelos.

Ao abandonar o ruivo, Marina brincou sobre a "revolução" no seu visual. "É hora da revolução loira! O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante em iniciar uma nova fase loira ao lado dessa marca que me proporcionou mudar com inovação e tecnologia", escreveu ao mencionar a marca que a patrocinou na mudança.