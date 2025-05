Paolla Oliveira posa de biquíni ao curtir dia de sol no jardim de mansão

Paolla Oliveira, 43, encantou os seguidores ao posar de biquíni em uma sequência de fotos.

O que aconteceu

Durante uma folga das gravações de "Vale Tudo", a atriz aproveitou para renovar o bronzeado no jardim de sua mansão. "Dos raros momentos que consigo só pausar e ver o dia", escreveu na legenda.

Entre as fotos, Paolla aparece brincando com seu cachorro e caminhando com ele por sua propriedade. Nos comentários, os fãs teceram elogios: "A mais linda do mundo", escreveu um. "Essa, com certeza, representa a nossa mulher brasileira", escreveu outro.