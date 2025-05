Wagner Moura está em risco em teaser misterioso de 'O Agente Secreto'; veja

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal após anos de ausência, buscando tranquilidade. No entanto, ele se vê envolvido em uma trama de perigos e segredos obscuros que desafiam sua visão sobre o local onde cresceu.

O elenco conta com nomes consagrados do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes.

Com produção assinada por Emilie Lesclaux, da brasileira Cinemascópio, o filme é uma coprodução com a MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha). A estreia no Brasil ainda não tem data confirmada.

A repercussão positiva em Cannes coloca "O Agente Secreto" como um dos filmes nacionais mais aguardados do ano.